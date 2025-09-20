SONE (SONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.988355 $ 0.988355 $ 0.988355 24 timer lav $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24 timer høy 24 timer lav $ 0.988355$ 0.988355 $ 0.988355 24 timer høy $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 All Time High $ 1.074$ 1.074 $ 1.074 Laveste pris $ 0.869104$ 0.869104 $ 0.869104 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) +0.92% Prisendring (7D) -0.25% Prisendring (7D) -0.25%

SONE (SONE) sanntidsprisen er $0.999983. I løpet av de siste 24 timene har SONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.988355 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SONE er $ 1.074, mens den rekordlave prisen er $ 0.869104.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SONE endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, +0.92% over 24 timer og -0.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SONE (SONE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 480.10K$ 480.10K $ 480.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 480.10K$ 480.10K $ 480.10K Opplagsforsyning 480.24K 480.24K 480.24K Total forsyning 480,237.234 480,237.234 480,237.234

Nåværende markedsverdi på SONE er $ 480.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SONE er 480.24K, med en total tilgang på 480237.234. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 480.10K.