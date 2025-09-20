SolJar (SOLJAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.42% Prisendring (1D) -1.67% Prisendring (7D) -36.16%

SolJar (SOLJAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOLJAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLJAR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLJAR endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, -1.67% over 24 timer og -36.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolJar (SOLJAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.91K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.91K Opplagsforsyning 999.80M Total forsyning 999,796,983.733491

Nåværende markedsverdi på SolJar er $ 38.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLJAR er 999.80M, med en total tilgang på 999796983.733491. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.91K.