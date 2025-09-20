Dagens SolJar livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SOLJAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLJAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SolJar livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SOLJAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLJAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SOLJAR

SOLJAR Prisinformasjon

SOLJAR teknisk dokument

SOLJAR Offisiell nettside

SOLJAR tokenomics

SOLJAR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SolJar Logo

SolJar Pris (SOLJAR)

Ikke oppført

1 SOLJAR til USD livepris:

--
----
-2.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SolJar (SOLJAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:08:53 (UTC+8)

SolJar (SOLJAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-1.67%

-36.16%

-36.16%

SolJar (SOLJAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOLJAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLJAR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLJAR endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, -1.67% over 24 timer og -36.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolJar (SOLJAR) Markedsinformasjon

$ 38.91K
$ 38.91K$ 38.91K

--
----

$ 38.91K
$ 38.91K$ 38.91K

999.80M
999.80M 999.80M

999,796,983.733491
999,796,983.733491 999,796,983.733491

Nåværende markedsverdi på SolJar er $ 38.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLJAR er 999.80M, med en total tilgang på 999796983.733491. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.91K.

SolJar (SOLJAR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SolJar til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SolJar til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SolJar til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SolJar til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.67%
30 dager$ 0+78.66%
60 dager$ 0+17.12%
90 dager$ 0--

Hva er SolJar (SOLJAR)

Soljar is a non-custodial, spam-free payment platform built on Solana. It allows individuals, freelancers, and businesses to receive stablecoins (USDC, USDT) and SOL directly into on-chain vaults without intermediaries. No KYC. No middlemen. No unnecessary tokens. Users can create vaults or jars, share payment links, and receive funds instantly. Each vault is a smart contract account (PDA) optimized for stablecoin usage, clean, secure, and purpose-built for modern crypto payments.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SolJar (SOLJAR) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

SolJar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SolJar (SOLJAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SolJar (SOLJAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SolJar.

Sjekk SolJarprisprognosen nå!

SOLJAR til lokale valutaer

SolJar (SOLJAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SolJar (SOLJAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOLJAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SolJar (SOLJAR)

Hvor mye er SolJar (SOLJAR) verdt i dag?
Live SOLJAR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOLJAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOLJAR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SolJar?
Markedsverdien for SOLJAR er $ 38.91K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOLJAR?
Den sirkulerende forsyningen av SOLJAR er 999.80M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOLJAR ?
SOLJAR oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOLJAR?
SOLJAR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SOLJAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOLJAR er -- USD.
Vil SOLJAR gå høyere i år?
SOLJAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOLJAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:08:53 (UTC+8)

SolJar (SOLJAR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.