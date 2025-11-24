solami pris i dag

Sanntids solami (SOLAMI) pris i dag er --, med en 18.68% endring de siste 24 timene. Nåværende SOLAMI til USD konverteringssats er -- per SOLAMI.

solami rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 176,588, med en sirkulerende forsyning på 999.29M SOLAMI. I løpet av de siste 24 timene SOLAMI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00483002, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SOLAMI beveget seg -0.06% i løpet av den siste timen og +38.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

solami (SOLAMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 176.59K$ 176.59K $ 176.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 176.59K$ 176.59K $ 176.59K Opplagsforsyning 999.29M 999.29M 999.29M Total forsyning 999,291,903.229135 999,291,903.229135 999,291,903.229135

Nåværende markedsverdi på solami er $ 176.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLAMI er 999.29M, med en total tilgang på 999291903.229135. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 176.59K.