SelfKey (KEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00029426 $ 0.00029426 $ 0.00029426 24 timer lav $ 0.00031525 $ 0.00031525 $ 0.00031525 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00029426$ 0.00029426 $ 0.00029426 24 timer høy $ 0.00031525$ 0.00031525 $ 0.00031525 All Time High $ 0.04331005$ 0.04331005 $ 0.04331005 Laveste pris $ 0.00028842$ 0.00028842 $ 0.00028842 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -3.16% Prisendring (7D) -5.32% Prisendring (7D) -5.32%

SelfKey (KEY) sanntidsprisen er $0.00029475. I løpet av de siste 24 timene har KEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00029426 og et toppnivå på $ 0.00031525, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KEY er $ 0.04331005, mens den rekordlave prisen er $ 0.00028842.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KEY endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -3.16% over 24 timer og -5.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SelfKey (KEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Opplagsforsyning 6.00B 6.00B 6.00B Total forsyning 5,999,999,954.0 5,999,999,954.0 5,999,999,954.0

Nåværende markedsverdi på SelfKey er $ 1.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEY er 6.00B, med en total tilgang på 5999999954.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.77M.