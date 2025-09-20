Sator (SAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -7.05% Prisendring (7D) -6.14% Prisendring (7D) -6.14%

Sator (SAO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAO er $ 1.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAO endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -7.05% over 24 timer og -6.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sator (SAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.30K$ 13.30K $ 13.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 120.89K$ 120.89K $ 120.89K Opplagsforsyning 55.01M 55.01M 55.01M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sator er $ 13.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAO er 55.01M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 120.89K.