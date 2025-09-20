Sator Pris (SAO)
-0.04%
-7.05%
-6.14%
-6.14%
Sator (SAO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAO er $ 1.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAO endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -7.05% over 24 timer og -6.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Sator er $ 13.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAO er 55.01M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 120.89K.
I løpet av i dag er prisendringen på Sator til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Sator til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Sator til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Sator til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-7.05%
|30 dager
|$ 0
|+29.74%
|60 dager
|$ 0
|+78.62%
|90 dager
|$ 0
|--
Sator is a decentralized application platform designed to scale and expand linear content (Television, Film, Music, Streamers) to a non-linear content engagement experience. Audiences are incentivized by social utility token rewards (SAO) and content-based NFTs in the Sator dApp marketplace. Content creators, producers, and content rights holders simultaneously grow audience and global reach. Sator Network (SAO) runs on Ethereum and Solana, utilizing Wormhole bridge for bidirectional transfers and cross-chain interoperability. Sator addresses the greatest pain points in television/streaming/content: viewership growth, viewer engagement, subscribership growth & retention. Plus, Sator is the first mechanism to align the interests of content viewers and distributors by rewarding them both for their respective contributions. Sator also pushes NFT innovation ahead by embedding show-specific NFTs with extremely unique utilities, new profile-display features and experiential relevance; at this time in history when NFTs are maturing as a category and demand is growing for ways to utilize, display and discover NFT potentiality. Demand to “earn crypto for watching tv” is evident from consumers’ perspective. Thus, Sator’s economy empowers consumers to directly participate in value they create by engaging as a viewer. At the same time, Sator’s value-proposition is compelling from a content provider’s perspective. Indeed, content providers gain turnkey, self-replenishing viewership growth campaigns, plus comprehensive NFT solutions spanning creation to monetization. The Sator decentralized application contains a thoughtfully constructed set of staking mechanisms whereby users staking certain levels of $SAO boost their earnings by unlocking rewards multipliers on all their activities. Easy re-staking and multiplier rates increasing at higher staked levels all serve to deeply incentivize loyalty, activity on the platform and long-term $SAO holding.
