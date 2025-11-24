Robotexon pris i dag

Sanntids Robotexon (ROX) pris i dag er $ 0.00171538, med en 1.76% endring de siste 24 timene. Nåværende ROX til USD konverteringssats er $ 0.00171538 per ROX.

Robotexon rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 120,077, med en sirkulerende forsyning på 70.00M ROX. I løpet av de siste 24 timene ROX har den blitt handlet mellom $ 0.001678(laveste) og $ 0.00173113 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03880303, mens tidenes laveste notering var $ 0.00165923.

Kortsiktig har ROX beveget seg -- i løpet av den siste timen og -45.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Robotexon (ROX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 120.08K$ 120.08K $ 120.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 171.54K$ 171.54K $ 171.54K Opplagsforsyning 70.00M 70.00M 70.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Robotexon er $ 120.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROX er 70.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 171.54K.