ROBOT (ROBOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02395586$ 0.02395586 $ 0.02395586 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.63% Prisendring (1D) -9.17% Prisendring (7D) +79.88% Prisendring (7D) +79.88%

ROBOT (ROBOT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ROBOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROBOT er $ 0.02395586, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROBOT endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, -9.17% over 24 timer og +79.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ROBOT (ROBOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.42K$ 73.42K $ 73.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 73.42K$ 73.42K $ 73.42K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,996,388.654589 999,996,388.654589 999,996,388.654589

Nåværende markedsverdi på ROBOT er $ 73.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROBOT er 1000.00M, med en total tilgang på 999996388.654589. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.42K.