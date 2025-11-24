RoboStack pris i dag

Sanntids RoboStack (ROBOT) pris i dag er $ 0.00147526, med en 7.45% endring de siste 24 timene. Nåværende ROBOT til USD konverteringssats er $ 0.00147526 per ROBOT.

RoboStack rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,069,962, med en sirkulerende forsyning på 724.99M ROBOT. I løpet av de siste 24 timene ROBOT har den blitt handlet mellom $ 0.00131466(laveste) og $ 0.00152474 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01473035, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ROBOT beveget seg +1.09% i løpet av den siste timen og -49.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

RoboStack (ROBOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Opplagsforsyning 724.99M 724.99M 724.99M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

