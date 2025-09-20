Rich (RCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00016504 $ 0.00016504 $ 0.00016504 24 timer lav $ 0.00016506 $ 0.00016506 $ 0.00016506 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00016504$ 0.00016504 $ 0.00016504 24 timer høy $ 0.00016506$ 0.00016506 $ 0.00016506 All Time High $ 0.055451$ 0.055451 $ 0.055451 Laveste pris $ 0.000010$ 0.000010 $ 0.000010 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) +135.77% Prisendring (7D) +135.77%

Rich (RCH) sanntidsprisen er $0.00016504. I løpet av de siste 24 timene har RCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00016504 og et toppnivå på $ 0.00016506, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RCH er $ 0.055451, mens den rekordlave prisen er $ 0.000010.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RCH endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og +135.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rich (RCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.92K$ 68.92K $ 68.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 188.04K$ 188.04K $ 188.04K Opplagsforsyning 417.55M 417.55M 417.55M Total forsyning 1,139,318,805.722509 1,139,318,805.722509 1,139,318,805.722509

Nåværende markedsverdi på Rich er $ 68.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RCH er 417.55M, med en total tilgang på 1139318805.722509. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 188.04K.