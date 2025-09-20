Raini ($RAINI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0010334 $ 0.0010334 $ 0.0010334 24 timer lav $ 0.00784452 $ 0.00784452 $ 0.00784452 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0010334$ 0.0010334 $ 0.0010334 24 timer høy $ 0.00784452$ 0.00784452 $ 0.00784452 All Time High $ 0.208815$ 0.208815 $ 0.208815 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -86.57% Prisendring (7D) -8.73% Prisendring (7D) -8.73%

Raini ($RAINI) sanntidsprisen er $0.00104389. I løpet av de siste 24 timene har $RAINI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0010334 og et toppnivå på $ 0.00784452, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $RAINI er $ 0.208815, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $RAINI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -86.57% over 24 timer og -8.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Raini ($RAINI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 507.71K$ 507.71K $ 507.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 521.95K$ 521.95K $ 521.95K Opplagsforsyning 486.36M 486.36M 486.36M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Raini er $ 507.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $RAINI er 486.36M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 521.95K.