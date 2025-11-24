Qubit pris i dag

Sanntids Qubit (QBIT) pris i dag er $ 0.00115101, med en 9.63% endring de siste 24 timene. Nåværende QBIT til USD konverteringssats er $ 0.00115101 per QBIT.

Qubit rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,150,514, med en sirkulerende forsyning på 1.00B QBIT. I løpet av de siste 24 timene QBIT har den blitt handlet mellom $ 0.00104492(laveste) og $ 0.00127278 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01578659, mens tidenes laveste notering var $ 0.00070448.

Kortsiktig har QBIT beveget seg -1.63% i løpet av den siste timen og -25.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Qubit (QBIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

