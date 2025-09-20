QuantumCoin [OLD] (QE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -4.04% Prisendring (7D) -23.40% Prisendring (7D) -23.40%

QuantumCoin [OLD] (QE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QE endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -4.04% over 24 timer og -23.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QuantumCoin [OLD] (QE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 4.35K$ 4.35K $ 4.35K Fullt utvannet markedsverdi $ 145.83K$ 145.83K $ 145.83K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på QuantumCoin [OLD] er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.35K. Den sirkulerende forsyningen på QE er 0.00, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 145.83K.