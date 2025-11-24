Puffverse pris i dag

Sanntids Puffverse (PFVS) pris i dag er $ 0.0017883, med en 16.65% endring de siste 24 timene. Nåværende PFVS til USD konverteringssats er $ 0.0017883 per PFVS.

Puffverse rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 210,176, med en sirkulerende forsyning på 116.62M PFVS. I løpet av de siste 24 timene PFVS har den blitt handlet mellom $ 0.00153307(laveste) og $ 0.00211023 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.086767, mens tidenes laveste notering var $ 0.0014946.

Kortsiktig har PFVS beveget seg -0.13% i løpet av den siste timen og -31.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Puffverse (PFVS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 210.18K$ 210.18K $ 210.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Opplagsforsyning 116.62M 116.62M 116.62M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

