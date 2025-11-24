PSX pris i dag

Sanntids PSX (PSX) pris i dag er --, med en 2.15% endring de siste 24 timene. Nåværende PSX til USD konverteringssats er -- per PSX.

PSX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 315,113, med en sirkulerende forsyning på 1.00B PSX. I løpet av de siste 24 timene PSX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0020021, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PSX beveget seg -- i løpet av den siste timen og -6.23% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PSX (PSX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 315.11K$ 315.11K $ 315.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 315.11K$ 315.11K $ 315.11K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

