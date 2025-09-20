PoolTogether (POOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.245533, 24 timer høy $ 0.252984, All Time High $ 53.98, Laveste pris $ 0.172745, Prisendring (1H) +0.42%, Prisendring (1D) +0.18%, Prisendring (7D) -10.68%

PoolTogether (POOL) sanntidsprisen er $0.250471. I løpet av de siste 24 timene har POOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.245533 og et toppnivå på $ 0.252984, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POOL er $ 53.98, mens den rekordlave prisen er $ 0.172745.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POOL endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og -10.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PoolTogether (POOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.79M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 2.50M, Opplagsforsyning 7.17M, Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PoolTogether er $ 1.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POOL er 7.17M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.50M.