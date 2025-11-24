PoolFans pris i dag

Sanntids PoolFans (FANS) pris i dag er $ 0.00000538, med en 4.09% endring de siste 24 timene. Nåværende FANS til USD konverteringssats er $ 0.00000538 per FANS.

PoolFans rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 537,445, med en sirkulerende forsyning på 100.00B FANS. I løpet av de siste 24 timene FANS har den blitt handlet mellom $ 0.00000509(laveste) og $ 0.0000054 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00001958, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000471.

Kortsiktig har FANS beveget seg +1.68% i løpet av den siste timen og -24.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PoolFans (FANS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 537.45K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 537.45K Opplagsforsyning 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0

