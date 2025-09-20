POM ($POM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00557341 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.30% Prisendring (7D) -1.84%

POM ($POM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $POM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $POM er $ 0.00557341, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $POM endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.30% over 24 timer og -1.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

POM ($POM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 182.97K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 182.97K Opplagsforsyning 788.11M Total forsyning 788,106,405.5099485

Nåværende markedsverdi på POM er $ 182.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $POM er 788.11M, med en total tilgang på 788106405.5099485. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 182.97K.