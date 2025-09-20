Pollen (POLLEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00710097 $ 0.00710097 $ 0.00710097 24 timer lav $ 0.00901806 $ 0.00901806 $ 0.00901806 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00710097$ 0.00710097 $ 0.00710097 24 timer høy $ 0.00901806$ 0.00901806 $ 0.00901806 All Time High $ 0.075806$ 0.075806 $ 0.075806 Laveste pris $ 0.00539353$ 0.00539353 $ 0.00539353 Prisendring (1H) +1.10% Prisendring (1D) -18.30% Prisendring (7D) +1.25% Prisendring (7D) +1.25%

Pollen (POLLEN) sanntidsprisen er $0.00730221. I løpet av de siste 24 timene har POLLEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00710097 og et toppnivå på $ 0.00901806, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POLLEN er $ 0.075806, mens den rekordlave prisen er $ 0.00539353.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POLLEN endret seg med +1.10% i løpet av den siste timen, -18.30% over 24 timer og +1.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pollen (POLLEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 946.70K$ 946.70K $ 946.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Opplagsforsyning 129.77M 129.77M 129.77M Total forsyning 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pollen er $ 946.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POLLEN er 129.77M, med en total tilgang på 420000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.06M.