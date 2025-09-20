Pleb (PLEB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00357907$ 0.00357907 $ 0.00357907 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -0.55% Prisendring (7D) -8.08% Prisendring (7D) -8.08%

Pleb (PLEB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PLEB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLEB er $ 0.00357907, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLEB endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -0.55% over 24 timer og -8.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pleb (PLEB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.29K$ 38.29K $ 38.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.29K$ 38.29K $ 38.29K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pleb er $ 38.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLEB er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.29K.