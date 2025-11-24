Pinealon pris i dag

Sanntids Pinealon (PNL) pris i dag er $ 0.00002085, med en 3.72% endring de siste 24 timene. Nåværende PNL til USD konverteringssats er $ 0.00002085 per PNL.

Pinealon rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 20,841, med en sirkulerende forsyning på 999.71M PNL. I løpet av de siste 24 timene PNL har den blitt handlet mellom $ 0.00001989(laveste) og $ 0.00002095 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00044206, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001971.

Kortsiktig har PNL beveget seg +0.68% i løpet av den siste timen og -6.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Pinealon (PNL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.84K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.84K Opplagsforsyning 999.71M Total forsyning 999,706,666.019517

Nåværende markedsverdi på Pinealon er $ 20.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PNL er 999.71M, med en total tilgang på 999706666.019517. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.84K.