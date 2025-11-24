PHASMA pris i dag

Sanntids PHASMA (PHASMA) pris i dag er $ 0.00000328, med en 0.09% endring de siste 24 timene. Nåværende PHASMA til USD konverteringssats er $ 0.00000328 per PHASMA.

PHASMA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 69,330, med en sirkulerende forsyning på 21.16B PHASMA. I løpet av de siste 24 timene PHASMA har den blitt handlet mellom $ 0.00000326(laveste) og $ 0.00000352 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00009469, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000326.

Kortsiktig har PHASMA beveget seg -0.22% i løpet av den siste timen og -26.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PHASMA (PHASMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 69.33K$ 69.33K $ 69.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 80.84K$ 80.84K $ 80.84K Opplagsforsyning 21.16B 21.16B 21.16B Total forsyning 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

Nåværende markedsverdi på PHASMA er $ 69.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHASMA er 21.16B, med en total tilgang på 24669800000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.84K.