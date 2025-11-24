Peengu pris i dag

Sanntids Peengu (PEENGU) pris i dag er $ 0.00002999, med en 1.69% endring de siste 24 timene. Nåværende PEENGU til USD konverteringssats er $ 0.00002999 per PEENGU.

Peengu rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 29,565, med en sirkulerende forsyning på 985.87M PEENGU. I løpet av de siste 24 timene PEENGU har den blitt handlet mellom $ 0.00002946(laveste) og $ 0.00003036 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00014284, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002896.

Kortsiktig har PEENGU beveget seg +0.34% i løpet av den siste timen og -12.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Peengu (PEENGU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.57K$ 29.57K $ 29.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.57K$ 29.57K $ 29.57K Opplagsforsyning 985.87M 985.87M 985.87M Total forsyning 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742

Nåværende markedsverdi på Peengu er $ 29.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEENGU er 985.87M, med en total tilgang på 985868910.9955742. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.57K.