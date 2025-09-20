Ormeus Ecosystem (ECO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.32% Prisendring (1D) +3.16% Prisendring (7D) +3.48% Prisendring (7D) +3.48%

Ormeus Ecosystem (ECO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ECO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ECO er $ 1.53, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ECO endret seg med +1.32% i løpet av den siste timen, +3.16% over 24 timer og +3.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ormeus Ecosystem (ECO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.07K$ 4.07K $ 4.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.71K$ 5.71K $ 5.71K Opplagsforsyning 3.52B 3.52B 3.52B Total forsyning 4,930,453,136.0 4,930,453,136.0 4,930,453,136.0

Nåværende markedsverdi på Ormeus Ecosystem er $ 4.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ECO er 3.52B, med en total tilgang på 4930453136.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.71K.