Origin Dollar (OUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:38:42 (UTC+8)

Origin Dollar (OUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.993295
$ 0.993295$ 0.993295
24 timer lav
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 timer høy

$ 0.993295
$ 0.993295$ 0.993295

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 7.46
$ 7.46$ 7.46

$ 0.145538
$ 0.145538$ 0.145538

+0.02%

+0.12%

+0.09%

+0.09%

Origin Dollar (OUSD) sanntidsprisen er $0.998602. I løpet av de siste 24 timene har OUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.993295 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OUSD er $ 7.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.145538.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OUSD endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.12% over 24 timer og +0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Origin Dollar (OUSD) Markedsinformasjon

$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M

--
----

$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M

9.53M
9.53M 9.53M

9,525,084.616761647
9,525,084.616761647 9,525,084.616761647

Nåværende markedsverdi på Origin Dollar er $ 9.51M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OUSD er 9.53M, med en total tilgang på 9525084.616761647. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.51M.

Origin Dollar (OUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Origin Dollar til USD ble $ +0.00123752.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Origin Dollar til USD ble $ -0.0011885361.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Origin Dollar til USD ble $ -0.0027446575.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Origin Dollar til USD ble $ -0.0010349857120322.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00123752+0.12%
30 dager$ -0.0011885361-0.11%
60 dager$ -0.0027446575-0.27%
90 dager$ -0.0010349857120322-0.10%

Hva er Origin Dollar (OUSD)

Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN).

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Origin Dollar (OUSD) Ressurs

Offisiell nettside

Origin Dollar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Origin Dollar (OUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Origin Dollar (OUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Origin Dollar.

Sjekk Origin Dollarprisprognosen nå!

OUSD til lokale valutaer

Origin Dollar (OUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Origin Dollar (OUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Origin Dollar (OUSD)

Hvor mye er Origin Dollar (OUSD) verdt i dag?
Live OUSD prisen i USD er 0.998602 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OUSD til USD er $ 0.998602. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Origin Dollar?
Markedsverdien for OUSD er $ 9.51M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OUSD?
Den sirkulerende forsyningen av OUSD er 9.53M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOUSD ?
OUSD oppnådde en ATH-pris på 7.46 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OUSD?
OUSD så en ATL-pris på 0.145538 USD.
Hva er handelsvolumet til OUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OUSD er -- USD.
Vil OUSD gå høyere i år?
OUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:38:42 (UTC+8)

