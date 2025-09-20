Origin Dollar (OUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.993295 $ 0.993295 $ 0.993295 24 timer lav $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24 timer høy 24 timer lav $ 0.993295$ 0.993295 $ 0.993295 24 timer høy $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 All Time High $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Laveste pris $ 0.145538$ 0.145538 $ 0.145538 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +0.12% Prisendring (7D) +0.09% Prisendring (7D) +0.09%

Origin Dollar (OUSD) sanntidsprisen er $0.998602. I løpet av de siste 24 timene har OUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.993295 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OUSD er $ 7.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.145538.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OUSD endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.12% over 24 timer og +0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Origin Dollar (OUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.51M$ 9.51M $ 9.51M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.51M$ 9.51M $ 9.51M Opplagsforsyning 9.53M 9.53M 9.53M Total forsyning 9,525,084.616761647 9,525,084.616761647 9,525,084.616761647

Nåværende markedsverdi på Origin Dollar er $ 9.51M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OUSD er 9.53M, med en total tilgang på 9525084.616761647. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.51M.