ORC (ORC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00139608 24 timer høy $ 0.00154605 All Time High $ 0.01816074 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.39% Prisendring (1D) -6.42% Prisendring (7D) -6.45%

ORC (ORC) sanntidsprisen er $0.00143863. I løpet av de siste 24 timene har ORC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00139608 og et toppnivå på $ 0.00154605, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORC er $ 0.01816074, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORC endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, -6.42% over 24 timer og -6.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ORC (ORC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.44M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.44M Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ORC er $ 1.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORC er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.44M.