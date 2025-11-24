OneRing pris i dag

Sanntids OneRing (RING) pris i dag er $ 0.00556265, med en 3.37% endring de siste 24 timene. Nåværende RING til USD konverteringssats er $ 0.00556265 per RING.

OneRing rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 37,852, med en sirkulerende forsyning på 6.80M RING. I løpet av de siste 24 timene RING har den blitt handlet mellom $ 0.00536707(laveste) og $ 0.00559918 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.81, mens tidenes laveste notering var $ 0.00215211.

Kortsiktig har RING beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OneRing (RING) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.85K$ 37.85K $ 37.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 527.08K$ 527.08K $ 527.08K Opplagsforsyning 6.80M 6.80M 6.80M Total forsyning 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

Nåværende markedsverdi på OneRing er $ 37.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RING er 6.80M, med en total tilgang på 94753393.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 527.08K.