Omron (SN2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 24 timer lav $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 24 timer høy 24 timer lav $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 24 timer høy $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 All Time High $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 Laveste pris $ 0.964636$ 0.964636 $ 0.964636 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -4.67% Prisendring (7D) -4.16% Prisendring (7D) -4.16%

Omron (SN2) sanntidsprisen er $1.28. I løpet av de siste 24 timene har SN2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.28 og et toppnivå på $ 1.34, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN2 er $ 5.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.964636.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN2 endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -4.67% over 24 timer og -4.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Omron (SN2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Opplagsforsyning 2.68M 2.68M 2.68M Total forsyning 2,676,234.247226094 2,676,234.247226094 2,676,234.247226094

Nåværende markedsverdi på Omron er $ 3.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN2 er 2.68M, med en total tilgang på 2676234.247226094. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.42M.