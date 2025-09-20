Olyverse (OLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.53$ 2.53 $ 2.53 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.07% Prisendring (7D) -2.07%

Olyverse (OLY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OLY er $ 2.53, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OLY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Olyverse (OLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 169.70K$ 169.70K $ 169.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 395.10K$ 395.10K $ 395.10K Opplagsforsyning 2.15B 2.15B 2.15B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Olyverse er $ 169.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OLY er 2.15B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 395.10K.