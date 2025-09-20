Obsidium (OBS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00253058 24 timer høy $ 0.00253129 All Time High $ 0.315421 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) -0.02%

Obsidium (OBS) sanntidsprisen er $0.00253072. I løpet av de siste 24 timene har OBS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00253058 og et toppnivå på $ 0.00253129, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OBS er $ 0.315421, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OBS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Obsidium (OBS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.02K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.70K Opplagsforsyning 6.33M Total forsyning 14,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Obsidium er $ 16.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OBS er 6.33M, med en total tilgang på 14500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.70K.