Nya pris i dag

Sanntids Nya (NYA) pris i dag er --, med en 2.73% endring de siste 24 timene. Nåværende NYA til USD konverteringssats er -- per NYA.

Nya rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,105,466, med en sirkulerende forsyning på 36.77T NYA. I løpet av de siste 24 timene NYA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har NYA beveget seg +0.08% i løpet av den siste timen og -11.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nya (NYA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Opplagsforsyning 36.77T 36.77T 36.77T Total forsyning 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91

Nåværende markedsverdi på Nya er $ 3.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NYA er 36.77T, med en total tilgang på 36830899415101.91. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.11M.