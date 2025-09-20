NumberGoUpTech (TECH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000309 $ 0.00000309 $ 0.00000309 24 timer lav $ 0.00000324 $ 0.00000324 $ 0.00000324 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000309$ 0.00000309 $ 0.00000309 24 timer høy $ 0.00000324$ 0.00000324 $ 0.00000324 All Time High $ 0.00071068$ 0.00071068 $ 0.00071068 Laveste pris $ 0.00000174$ 0.00000174 $ 0.00000174 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) +1.02% Prisendring (7D) +19.77% Prisendring (7D) +19.77%

NumberGoUpTech (TECH) sanntidsprisen er $0.00000318. I løpet av de siste 24 timene har TECH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000309 og et toppnivå på $ 0.00000324, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TECH er $ 0.00071068, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000174.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TECH endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +1.02% over 24 timer og +19.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NumberGoUpTech (TECH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 207.33K$ 207.33K $ 207.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 207.33K$ 207.33K $ 207.33K Opplagsforsyning 65.24B 65.24B 65.24B Total forsyning 65,243,672,634.7763 65,243,672,634.7763 65,243,672,634.7763

Nåværende markedsverdi på NumberGoUpTech er $ 207.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TECH er 65.24B, med en total tilgang på 65243672634.7763. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 207.33K.