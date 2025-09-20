Node Sphere AI (NSAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00362121$ 0.00362121 $ 0.00362121 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.71% Prisendring (1D) -8.28% Prisendring (7D) -21.66% Prisendring (7D) -21.66%

Node Sphere AI (NSAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NSAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NSAI er $ 0.00362121, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NSAI endret seg med -0.71% i løpet av den siste timen, -8.28% over 24 timer og -21.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Node Sphere AI (NSAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 262.73K$ 262.73K $ 262.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 262.73K$ 262.73K $ 262.73K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,881,747.346928 999,881,747.346928 999,881,747.346928

Nåværende markedsverdi på Node Sphere AI er $ 262.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NSAI er 999.88M, med en total tilgang på 999881747.346928. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 262.73K.