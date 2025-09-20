Dagens MyBit livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MYB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MYB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MyBit livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MYB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MYB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 MYB til USD livepris:

$0.00011163
$0.00011163$0.00011163
0.00%1D
MyBit (MYB) Live prisdiagram
MyBit (MYB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 15.16
$ 15.16$ 15.16

$ -0.009465797089395028
$ -0.009465797089395028$ -0.009465797089395028

-0.00%

--

-0.00%

-0.00%

MyBit (MYB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MYB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MYB er $ 15.16, mens den rekordlave prisen er $ -0.009465797089395028.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MYB endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MyBit (MYB) Markedsinformasjon

$ 20.10K
$ 20.10K$ 20.10K

--
----

$ 20.10K
$ 20.10K$ 20.10K

180.00M
180.00M 180.00M

179,998,249.0
179,998,249.0 179,998,249.0

Nåværende markedsverdi på MyBit er $ 20.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MYB er 180.00M, med en total tilgang på 179998249.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.10K.

MyBit (MYB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MyBit til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MyBit til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MyBit til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MyBit til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-0.01%
60 dager$ 0-0.02%
90 dager$ 0--

Hva er MyBit (MYB)

MyBit makes it simple for anyone to design, test, develop, and maintain decentralised wealth management applications on Ethereum.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MyBit (MYB) Ressurs

MyBit Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MyBit (MYB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MyBit (MYB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MyBit.

Sjekk MyBitprisprognosen nå!

MYB til lokale valutaer

MyBit (MYB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MyBit (MYB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MYB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MyBit (MYB)

Hvor mye er MyBit (MYB) verdt i dag?
Live MYB prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MYB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MYB til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MyBit?
Markedsverdien for MYB er $ 20.10K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MYB?
Den sirkulerende forsyningen av MYB er 180.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMYB ?
MYB oppnådde en ATH-pris på 15.16 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MYB?
MYB så en ATL-pris på -0.009465797089395028 USD.
Hva er handelsvolumet til MYB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MYB er -- USD.
Vil MYB gå høyere i år?
MYB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MYB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.