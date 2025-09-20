MyBit (MYB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 15.16$ 15.16 $ 15.16 Laveste pris $ -0.009465797089395028$ -0.009465797089395028 $ -0.009465797089395028 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.00% Prisendring (7D) -0.00%

MyBit (MYB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MYB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MYB er $ 15.16, mens den rekordlave prisen er $ -0.009465797089395028.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MYB endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MyBit (MYB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.10K$ 20.10K $ 20.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.10K$ 20.10K $ 20.10K Opplagsforsyning 180.00M 180.00M 180.00M Total forsyning 179,998,249.0 179,998,249.0 179,998,249.0

Nåværende markedsverdi på MyBit er $ 20.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MYB er 180.00M, med en total tilgang på 179998249.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.10K.