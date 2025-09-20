Mute (MUTE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02612814 24 timer høy $ 0.02682396 All Time High $ 3.14 Laveste pris $ 0.01052868 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -1.87% Prisendring (7D) -3.99%

Mute (MUTE) sanntidsprisen er $0.02630832. I løpet av de siste 24 timene har MUTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02612814 og et toppnivå på $ 0.02682396, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUTE er $ 3.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.01052868.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUTE endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -1.87% over 24 timer og -3.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mute (MUTE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.05M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.05M Opplagsforsyning 40.00M Total forsyning 40,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mute er $ 1.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUTE er 40.00M, med en total tilgang på 40000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.05M.