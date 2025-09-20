MUTATIO (FLIES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.477969 $ 0.477969 $ 0.477969 24 timer lav $ 0.489274 $ 0.489274 $ 0.489274 24 timer høy 24 timer lav $ 0.477969$ 0.477969 $ 0.477969 24 timer høy $ 0.489274$ 0.489274 $ 0.489274 All Time High $ 14.17$ 14.17 $ 14.17 Laveste pris $ 0.133692$ 0.133692 $ 0.133692 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -1.40% Prisendring (7D) -5.96% Prisendring (7D) -5.96%

MUTATIO (FLIES) sanntidsprisen er $0.480922. I løpet av de siste 24 timene har FLIES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.477969 og et toppnivå på $ 0.489274, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLIES er $ 14.17, mens den rekordlave prisen er $ 0.133692.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLIES endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -1.40% over 24 timer og -5.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MUTATIO (FLIES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 270.05K$ 270.05K $ 270.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 270.05K$ 270.05K $ 270.05K Opplagsforsyning 561.53K 561.53K 561.53K Total forsyning 561,526.0 561,526.0 561,526.0

Nåværende markedsverdi på MUTATIO er $ 270.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLIES er 561.53K, med en total tilgang på 561526.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 270.05K.