Mugi (MUGI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00238673$ 0.00238673 $ 0.00238673 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.40% Prisendring (7D) +1.40%

Mugi (MUGI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MUGI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUGI er $ 0.00238673, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUGI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mugi (MUGI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.09K$ 60.09K $ 60.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.09K$ 60.09K $ 60.09K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mugi er $ 60.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUGI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.09K.