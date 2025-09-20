MORRIS (MORRIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00850941$ 0.00850941 $ 0.00850941 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.67% Prisendring (7D) -5.96% Prisendring (7D) -5.96%

MORRIS (MORRIS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MORRIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MORRIS er $ 0.00850941, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MORRIS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.67% over 24 timer og -5.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MORRIS (MORRIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.60K$ 24.60K $ 24.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.60K$ 24.60K $ 24.60K Opplagsforsyning 999.55M 999.55M 999.55M Total forsyning 999,546,487.963844 999,546,487.963844 999,546,487.963844

Nåværende markedsverdi på MORRIS er $ 24.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MORRIS er 999.55M, med en total tilgang på 999546487.963844. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.60K.