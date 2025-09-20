MOONY (MOONY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00151023 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.62% Prisendring (1D) -4.75% Prisendring (7D) -32.14%

MOONY (MOONY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOONY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOONY er $ 0.00151023, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOONY endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, -4.75% over 24 timer og -32.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MOONY (MOONY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.27K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.27K Opplagsforsyning 999.94M Total forsyning 999,942,881.218983

Nåværende markedsverdi på MOONY er $ 40.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOONY er 999.94M, med en total tilgang på 999942881.218983. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.27K.