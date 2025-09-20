Dagens MOONY livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MOONY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOONY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MOONY livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MOONY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOONY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MOONY

MOONY Prisinformasjon

MOONY Offisiell nettside

MOONY tokenomics

MOONY Prisprognose

MOONY Pris (MOONY)

1 MOONY til USD livepris:

-5.20%1D
MOONY (MOONY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:33:58 (UTC+8)

MOONY (MOONY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151023
$ 0.00151023$ 0.00151023

$ 0
$ 0$ 0

-0.62%

-4.75%

-32.14%

-32.14%

MOONY (MOONY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOONY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOONY er $ 0.00151023, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOONY endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, -4.75% over 24 timer og -32.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MOONY (MOONY) Markedsinformasjon

$ 40.27K
$ 40.27K$ 40.27K

--
----

$ 40.27K
$ 40.27K$ 40.27K

999.94M
999.94M 999.94M

999,942,881.218983
999,942,881.218983 999,942,881.218983

Nåværende markedsverdi på MOONY er $ 40.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOONY er 999.94M, med en total tilgang på 999942881.218983. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.27K.

MOONY (MOONY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MOONY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MOONY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MOONY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MOONY til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.75%
30 dager$ 0-34.31%
60 dager$ 0-46.35%
90 dager$ 0--

Hva er MOONY (MOONY)

MOONY merges meme culture with on-chain and AI tech, creating a hub to innovate, grow, and spread the gospel according to Saint Green. Following da Moony is essential for staying ahead of market trends. Automated tools, AI agents, and algorithms track and analyze smart Moony moves, delivering deep data, research, and insights packaged in a meme-powered vibe and backed up by an engaged community. Take control supported by categorized risk management #Origin MOONY was spawned by cryptolovers, artists, and OG market sharks—13+ years deep in crypto, and alpha hunting. #Expertise daMOONY flows algorithms and AI agents to drive alpha hunts, analyze market trends and sentiment, and optimize portfolio management across short-, mid- & long-term, as well as high-risk strategies. $MOONY: making JPGs Great Again. No presale. Zero taxes. Liquidity pool burnt. Contract renounced. Powered by Solana-based pump-fun, $MOONY is da MEME for da people. Sustained by pure memetic energy and the green candle spirit, $MOONY shows you the FUN side of crypto. Let's celebrate every $MOONY milestone together! Phase 1 Community Building + Phase 2 Technical Infrastructure Development + Phase 3 MOONY Community Fund + Phase 4 Ecosystem Expansion + Phase 5 Advanced Features for Hodlers + Phase 6 Project Expansion

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MOONY (MOONY) Ressurs

Offisiell nettside

MOONY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MOONY (MOONY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MOONY (MOONY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MOONY.

Sjekk MOONYprisprognosen nå!

MOONY til lokale valutaer

MOONY (MOONY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MOONY (MOONY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOONY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MOONY (MOONY)

Hvor mye er MOONY (MOONY) verdt i dag?
Live MOONY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOONY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOONY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MOONY?
Markedsverdien for MOONY er $ 40.27K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOONY?
Den sirkulerende forsyningen av MOONY er 999.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOONY ?
MOONY oppnådde en ATH-pris på 0.00151023 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOONY?
MOONY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MOONY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOONY er -- USD.
Vil MOONY gå høyere i år?
MOONY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOONY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:33:58 (UTC+8)

MOONY (MOONY) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.