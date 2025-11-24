Moolah pris i dag

Sanntids Moolah (MOOLAH) pris i dag er $ 0.00407604, med en 3.99% endring de siste 24 timene. Nåværende MOOLAH til USD konverteringssats er $ 0.00407604 per MOOLAH.

Moolah rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,072,267, med en sirkulerende forsyning på 1.00B MOOLAH. I løpet av de siste 24 timene MOOLAH har den blitt handlet mellom $ 0.00402755(laveste) og $ 0.00430148 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01318652, mens tidenes laveste notering var $ 0.0034949.

Kortsiktig har MOOLAH beveget seg +1.02% i løpet av den siste timen og -38.34% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Moolah (MOOLAH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Moolah er $ 4.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOOLAH er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.07M.