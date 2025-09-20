Dagens Mongy livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MONGY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MONGY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mongy livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MONGY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MONGY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mongy (MONGY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
Mongy (MONGY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MONGY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONGY er $ 0.03346525, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONGY endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, +0.49% over 24 timer og -3.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mongy (MONGY) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Mongy er $ 49.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONGY er 999.62M, med en total tilgang på 999618602.833884. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.01K.

Mongy (MONGY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Mongy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Mongy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Mongy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Mongy til USD ble $ 0.

I dag$ 0+0.49%
30 dager$ 0+24.18%
60 dager$ 0+16.69%
90 dager$ 0--

Hva er Mongy (MONGY)

$MONGY mainstream banana eating cat monkey meme

Folk spør også: Andre spørsmål om Mongy (MONGY)

Hvor mye er Mongy (MONGY) verdt i dag?
Live MONGY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MONGY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MONGY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mongy?
Markedsverdien for MONGY er $ 49.01K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MONGY?
Den sirkulerende forsyningen av MONGY er 999.62M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMONGY ?
MONGY oppnådde en ATH-pris på 0.03346525 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MONGY?
MONGY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MONGY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MONGY er -- USD.
Vil MONGY gå høyere i år?
MONGY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MONGY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Mongy (MONGY) Viktige bransjeoppdateringer

Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.