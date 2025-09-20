Mongy (MONGY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03346525$ 0.03346525 $ 0.03346525 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) +0.49% Prisendring (7D) -3.51% Prisendring (7D) -3.51%

Mongy (MONGY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MONGY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONGY er $ 0.03346525, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONGY endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, +0.49% over 24 timer og -3.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mongy (MONGY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.01K$ 49.01K $ 49.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.01K$ 49.01K $ 49.01K Opplagsforsyning 999.62M 999.62M 999.62M Total forsyning 999,618,602.833884 999,618,602.833884 999,618,602.833884

Nåværende markedsverdi på Mongy er $ 49.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONGY er 999.62M, med en total tilgang på 999618602.833884. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.01K.