MOE (MOE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.087935 24 timer høy $ 0.094559 All Time High $ 0.507808 Laveste pris $ 0.01697119 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) -6.71% Prisendring (7D) -6.17%

MOE (MOE) sanntidsprisen er $0.088213. I løpet av de siste 24 timene har MOE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.087935 og et toppnivå på $ 0.094559, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOE er $ 0.507808, mens den rekordlave prisen er $ 0.01697119.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOE endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -6.71% over 24 timer og -6.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MOE (MOE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.83M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.95M Opplagsforsyning 145.45M Total forsyning 396,164,506.7296036

Nåværende markedsverdi på MOE er $ 12.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOE er 145.45M, med en total tilgang på 396164506.7296036. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.95M.