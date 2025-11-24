mini pris i dag

Sanntids mini (MINI) pris i dag er $ 0.00332466, med en 3.82% endring de siste 24 timene. Nåværende MINI til USD konverteringssats er $ 0.00332466 per MINI.

mini rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,910,437, med en sirkulerende forsyning på 875.81M MINI. I løpet av de siste 24 timene MINI har den blitt handlet mellom $ 0.00306759(laveste) og $ 0.0033395 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.096963, mens tidenes laveste notering var $ 0.00195457.

Kortsiktig har MINI beveget seg +2.75% i løpet av den siste timen og +1.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

mini (MINI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Opplagsforsyning 875.81M 875.81M 875.81M Total forsyning 875,812,745.567671 875,812,745.567671 875,812,745.567671

