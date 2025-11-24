mindworms pris i dag

Sanntids mindworms (MINDWORMS) pris i dag er --, med en 11.34% endring de siste 24 timene. Nåværende MINDWORMS til USD konverteringssats er -- per MINDWORMS.

mindworms rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,997.86, med en sirkulerende forsyning på 997.88M MINDWORMS. I løpet av de siste 24 timene MINDWORMS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MINDWORMS beveget seg +1.45% i løpet av den siste timen og -26.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

mindworms (MINDWORMS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K Opplagsforsyning 997.88M 997.88M 997.88M Total forsyning 997,875,167.862248 997,875,167.862248 997,875,167.862248

