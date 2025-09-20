Merit (SN73) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 24 timer lav $ 1.89 $ 1.89 $ 1.89 24 timer høy 24 timer lav $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 24 timer høy $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 All Time High $ 8.54$ 8.54 $ 8.54 Laveste pris $ 0.394195$ 0.394195 $ 0.394195 Prisendring (1H) -0.68% Prisendring (1D) -5.99% Prisendring (7D) -5.36% Prisendring (7D) -5.36%

Merit (SN73) sanntidsprisen er $1.75. I løpet av de siste 24 timene har SN73 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.75 og et toppnivå på $ 1.89, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN73 er $ 8.54, mens den rekordlave prisen er $ 0.394195.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN73 endret seg med -0.68% i løpet av den siste timen, -5.99% over 24 timer og -5.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Merit (SN73) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Opplagsforsyning 2.09M 2.09M 2.09M Total forsyning 2,089,271.123652583 2,089,271.123652583 2,089,271.123652583

Nåværende markedsverdi på Merit er $ 3.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN73 er 2.09M, med en total tilgang på 2089271.123652583. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.66M.