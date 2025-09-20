MeowSpace (MSPC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003208 $ 0.00003208 $ 0.00003208 24 timer lav $ 0.00003308 $ 0.00003308 $ 0.00003308 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003208$ 0.00003208 $ 0.00003208 24 timer høy $ 0.00003308$ 0.00003308 $ 0.00003308 All Time High $ 0.00372159$ 0.00372159 $ 0.00372159 Laveste pris $ 0.00002347$ 0.00002347 $ 0.00002347 Prisendring (1H) -0.37% Prisendring (1D) -2.54% Prisendring (7D) -4.01% Prisendring (7D) -4.01%

MeowSpace (MSPC) sanntidsprisen er $0.00003224. I løpet av de siste 24 timene har MSPC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003208 og et toppnivå på $ 0.00003308, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MSPC er $ 0.00372159, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002347.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MSPC endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -2.54% over 24 timer og -4.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MeowSpace (MSPC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.36K$ 31.36K $ 31.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.33K$ 32.33K $ 32.33K Opplagsforsyning 967.79M 967.79M 967.79M Total forsyning 997,602,311.585509 997,602,311.585509 997,602,311.585509

Nåværende markedsverdi på MeowSpace er $ 31.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MSPC er 967.79M, med en total tilgang på 997602311.585509. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.33K.