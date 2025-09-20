memechan (CHAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00039498 $ 0.00039498 $ 0.00039498 24 timer lav $ 0.00041344 $ 0.00041344 $ 0.00041344 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00039498$ 0.00039498 $ 0.00039498 24 timer høy $ 0.00041344$ 0.00041344 $ 0.00041344 All Time High $ 0.00997905$ 0.00997905 $ 0.00997905 Laveste pris $ 0.00019221$ 0.00019221 $ 0.00019221 Prisendring (1H) +0.31% Prisendring (1D) -2.85% Prisendring (7D) -1.61% Prisendring (7D) -1.61%

memechan (CHAN) sanntidsprisen er $0.00040094. I løpet av de siste 24 timene har CHAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00039498 og et toppnivå på $ 0.00041344, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHAN er $ 0.00997905, mens den rekordlave prisen er $ 0.00019221.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHAN endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, -2.85% over 24 timer og -1.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

memechan (CHAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 401.12K$ 401.12K $ 401.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 401.12K$ 401.12K $ 401.12K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,811.0 999,999,811.0 999,999,811.0

Nåværende markedsverdi på memechan er $ 401.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHAN er 1000.00M, med en total tilgang på 999999811.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 401.12K.