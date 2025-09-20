Dagens memechan livepris er 0.00040094 USD. Spor prisoppdateringer for CHAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens memechan livepris er 0.00040094 USD. Spor prisoppdateringer for CHAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 CHAN til USD livepris:

$0.00040091
$0.00040091
-2.80%1D
memechan (CHAN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:29:26 (UTC+8)

memechan (CHAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00039498
24 timer lav
$ 0.00041344
24 timer høy

$ 0.00039498
$ 0.00041344
$ 0.00997905
$ 0.00019221
+0.31%

-2.85%

-1.61%

-1.61%

memechan (CHAN) sanntidsprisen er $0.00040094. I løpet av de siste 24 timene har CHAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00039498 og et toppnivå på $ 0.00041344, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHAN er $ 0.00997905, mens den rekordlave prisen er $ 0.00019221.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHAN endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, -2.85% over 24 timer og -1.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

memechan (CHAN) Markedsinformasjon

$ 401.12K
--
$ 401.12K
1000.00M
999,999,811.0
Nåværende markedsverdi på memechan er $ 401.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHAN er 1000.00M, med en total tilgang på 999999811.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 401.12K.

memechan (CHAN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på memechan til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på memechan til USD ble $ +0.0001228402.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på memechan til USD ble $ +0.0000455218.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på memechan til USD ble $ +0.00014054346333534156.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.85%
30 dager$ +0.0001228402+30.64%
60 dager$ +0.0000455218+11.35%
90 dager$ +0.00014054346333534156+53.97%

Hva er memechan (CHAN)

Memes into instant tradeable with zero liquidity seeding required.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

memechan (CHAN) Ressurs

Offisiell nettside

memechan Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil memechan (CHAN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine memechan (CHAN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for memechan.

Sjekk memechanprisprognosen nå!

CHAN til lokale valutaer

memechan (CHAN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak memechan (CHAN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHAN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om memechan (CHAN)

Hvor mye er memechan (CHAN) verdt i dag?
Live CHAN prisen i USD er 0.00040094 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHAN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHAN til USD er $ 0.00040094. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for memechan?
Markedsverdien for CHAN er $ 401.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHAN?
Den sirkulerende forsyningen av CHAN er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHAN ?
CHAN oppnådde en ATH-pris på 0.00997905 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHAN?
CHAN så en ATL-pris på 0.00019221 USD.
Hva er handelsvolumet til CHAN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHAN er -- USD.
Vil CHAN gå høyere i år?
CHAN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHAN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:29:26 (UTC+8)

memechan (CHAN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

