Dagens MBC livepris er 0.00093154 USD. Spor prisoppdateringer for MBC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MBC

MBC Prisinformasjon

MBC Offisiell nettside

MBC tokenomics

MBC Prisprognose

MBC Pris (MBC)

1 MBC til USD livepris:

$0.00093154
$0.00093154
0.00%1D
USD
MBC (MBC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:31:14 (UTC+8)

MBC (MBC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00092783
$ 0.00092783
24 timer lav
$ 0.00094135
$ 0.00094135
24 timer høy

$ 0.00092783
$ 0.00092783

$ 0.00094135
$ 0.00094135

$ 0.070651
$ 0.070651

$ 0.00087403
$ 0.00087403

-0.00%

-0.07%

+3.22%

+3.22%

MBC (MBC) sanntidsprisen er $0.00093154. I løpet av de siste 24 timene har MBC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00092783 og et toppnivå på $ 0.00094135, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBC er $ 0.070651, mens den rekordlave prisen er $ 0.00087403.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBC endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og +3.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MBC (MBC) Markedsinformasjon

$ 279.46K
$ 279.46K

--
--

$ 279.46K
$ 279.46K

300.00M
300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MBC er $ 279.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBC er 300.00M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 279.46K.

MBC (MBC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MBC til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MBC til USD ble $ -0.0003269729.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MBC til USD ble $ -0.0007796860.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MBC til USD ble $ -0.008127569485510655.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.07%
30 dager$ -0.0003269729-35.10%
60 dager$ -0.0007796860-83.69%
90 dager$ -0.008127569485510655-89.71%

Hva er MBC (MBC)

**Miners.Club Project Description** Miners.Club, founded in August 2024, is a decentralized mining platform dedicated to democratizing access to global computing power. By leveraging hashrate tokenization, Miners.Club offers computing power products and services to both individual miners and institutional investors, removing the technical barriers typically associated with traditional mining. The platform enables seamless participation in mining activities through a decentralized marketplace, providing users with a fair, transparent, and efficient mining environment. At the core of Miners.Club’s mission is the principle of “computing power equality.” The platform aims to ensure that all participants, regardless of scale or background, can share in the value generated by computing power. By fostering an inclusive and collaborative mining ecosystem, Miners.Club promotes trust and transparency while maximizing the utility of tokenized computing resources. A key component of Miners.Club is *MinerBase*, Europe’s largest self-operated Bitcoin mining facility. Established in 2013, MinerBase has secured over $300 million in investments and operates more than 40,000 advanced Bitcoin mining machines. The facility employs cutting-edge computing power routing and optimization technologies to maintain stable and efficient mining operations. This infrastructure ensures consistent returns for miners while upholding high standards of transparency and operational efficiency. Miners.Club envisions a future where computing power is as critical as traditional energy resources. The platform advocates for the financialization and decentralization of the mining industry, making mining accessible to a broader audience. This vision is facilitated through the integration of decentralized computing power tokens and the platform’s governance token, **$MBC**. Miners.Club continues to evolve its offerings, with ongoing product development and platform updates designed to enhance user experience and expand the accessibility of mining to a global audience.

MBC (MBC) Ressurs

Offisiell nettside

MBC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MBC (MBC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MBC (MBC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MBC.

Sjekk MBCprisprognosen nå!

MBC til lokale valutaer

MBC (MBC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MBC (MBC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MBC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MBC (MBC)

Hvor mye er MBC (MBC) verdt i dag?
Live MBC prisen i USD er 0.00093154 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MBC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MBC til USD er $ 0.00093154. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MBC?
Markedsverdien for MBC er $ 279.46K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MBC?
Den sirkulerende forsyningen av MBC er 300.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMBC ?
MBC oppnådde en ATH-pris på 0.070651 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MBC?
MBC så en ATL-pris på 0.00087403 USD.
Hva er handelsvolumet til MBC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MBC er -- USD.
Vil MBC gå høyere i år?
MBC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MBC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:31:14 (UTC+8)

