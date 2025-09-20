MBC (MBC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00092783 $ 0.00092783 $ 0.00092783 24 timer lav $ 0.00094135 $ 0.00094135 $ 0.00094135 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00092783$ 0.00092783 $ 0.00092783 24 timer høy $ 0.00094135$ 0.00094135 $ 0.00094135 All Time High $ 0.070651$ 0.070651 $ 0.070651 Laveste pris $ 0.00087403$ 0.00087403 $ 0.00087403 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.07% Prisendring (7D) +3.22% Prisendring (7D) +3.22%

MBC (MBC) sanntidsprisen er $0.00093154. I løpet av de siste 24 timene har MBC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00092783 og et toppnivå på $ 0.00094135, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBC er $ 0.070651, mens den rekordlave prisen er $ 0.00087403.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBC endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og +3.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MBC (MBC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 279.46K$ 279.46K $ 279.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 279.46K$ 279.46K $ 279.46K Opplagsforsyning 300.00M 300.00M 300.00M Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MBC er $ 279.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBC er 300.00M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 279.46K.