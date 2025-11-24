LanLan Cat pris i dag

Sanntids LanLan Cat (LANLAN) pris i dag er $ 0.00000452, med en 0.60% endring de siste 24 timene. Nåværende LANLAN til USD konverteringssats er $ 0.00000452 per LANLAN.

LanLan Cat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 40,195, med en sirkulerende forsyning på 8.89B LANLAN. I løpet av de siste 24 timene LANLAN har den blitt handlet mellom $ 0.00000449(laveste) og $ 0.00000452 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00214246, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000224.

Kortsiktig har LANLAN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -14.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LanLan Cat (LANLAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.20K$ 40.20K $ 40.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.20K$ 40.20K $ 40.20K Opplagsforsyning 8.89B 8.89B 8.89B Total forsyning 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

Nåværende markedsverdi på LanLan Cat er $ 40.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LANLAN er 8.89B, med en total tilgang på 8888888888.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.20K.