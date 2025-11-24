Kurt pris i dag

Sanntids Kurt (KURT) pris i dag er --, med en 2.03% endring de siste 24 timene. Nåværende KURT til USD konverteringssats er -- per KURT.

Kurt rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 117,844, med en sirkulerende forsyning på 1.00B KURT. I løpet av de siste 24 timene KURT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00522224, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har KURT beveget seg -3.03% i løpet av den siste timen og -18.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kurt (KURT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 117.84K$ 117.84K $ 117.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 117.84K$ 117.84K $ 117.84K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

