kolscan pris i dag

Sanntids kolscan (KOLSCAN) pris i dag er $ 0.00023676, med en 4.60% endring de siste 24 timene. Nåværende KOLSCAN til USD konverteringssats er $ 0.00023676 per KOLSCAN.

kolscan rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 228,543, med en sirkulerende forsyning på 965.28M KOLSCAN. I løpet av de siste 24 timene KOLSCAN har den blitt handlet mellom $ 0.00021866(laveste) og $ 0.00023876 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0057757, mens tidenes laveste notering var $ 0.00021866.

Kortsiktig har KOLSCAN beveget seg -0.13% i løpet av den siste timen og -1.53% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

kolscan (KOLSCAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 228.54K$ 228.54K $ 228.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 228.54K$ 228.54K $ 228.54K Opplagsforsyning 965.28M 965.28M 965.28M Total forsyning 965,276,626.272563 965,276,626.272563 965,276,626.272563

Nåværende markedsverdi på kolscan er $ 228.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOLSCAN er 965.28M, med en total tilgang på 965276626.272563. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 228.54K.